Tbs’ers Luciano en Sherwin konden simpel ontsnappen; keihard rapport over Nijmeegse kliniek

De tbs’ers Luciano D. en Sherwin W. konden vorig jaar op uiterst simpele wijze uit de Pompestichting in Nijmegen ontsnappen. Dat staat in een voor de tbs-instelling snoeihard rapport.

Daarin wordt een kliniek geschetst die vaak te soft en te naïef is en haar tbs’ers te makkelijk vrijheden gunt. De Pompestichting was onvoldoende scherp op de veiligheid.

Het meest extreme voorbeeld daarvan: de als vluchtgevaarlijk bekend staande Sherwin kon volgens het rapport in de twee maanden vóór zijn ontsnapping niet minder dan 5.675 telefoontjes plegen met de buitenwereld. Luciano pleegde in diezelfde periode 403 telefoontjes met zijn eigen, nauwelijks gescreende netwerk. ‘Veiligheid was bij de Pompestichting ondergeschikt aan zorg’, constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid in haar rapport met verbazing. ‘Tbs is er in de eerste plaats om de samenleving te beschermen.’

Luciano D. (25) en Sherwin W. (28) ontsnapten op 21 juni 2022. Om 20.19 uur ’s avonds reed een witte VW Golf de niet van slagbomen voorziene achteringang van het terrein op. Bestuurder Mamuka K., een jeugdvriend van Luciano, maakte met een slijptol een gat in het buitenhek; 41 seconden later zaten de twee tbs’ers bij hem in de auto, die rustig wegreed.

Niemand had in de gaten dat de twee elkaar al langer kenden, ze zaten eerder samen vast in jeugdin­rich­tin­gen

Vluchtverleden, maar geen beperkingen

De inspectie kraakt harde noten in haar rapport. Hoewel beide tbs’ers er in het verleden vaker vandoor waren gegaan (met name bij jeugdinrichtingen), werd er in Nijmegen niet extra op hen gelet; hun vrijheden werden nergens ingeperkt.

Een deel van de medewerkers van de Nijmeegse kliniek onderschatte het vluchtrisico, een ander deel - onder meer de bewakers - kende hun vluchtgevaarlijke achtergrond niet. Ook hun opvallend voorbeeldige gedrag leidde intern tot te weinig vraagtekens.

Er moet bij ons meer focus komen op veiligheid. Inmiddels ligt er al een plan bij de minister Edo de Vries , Directeur Pompestichting

Verder had niemand in de gaten dat de twee elkaar al langer kenden, ze zaten eerder samen vast in jeugdinrichtingen. Niet alleen het veelvuldige telefoonverkeer werd nauwelijks gescreend, dat geldt ook voor het bezoek dat de twee tbs’ers kregen. Handlanger Mamuka K. blijkt bij in de periode voor de ontsnapping doodleuk bij Luciano D. op bezoek te zijn geweest in de kliniek; ook was er telefonisch contact tussen de twee.

Andere opvallende constateringen in het rapport van de Inspectie: Luciano en Sherwin kregen op de avond van hun ontsnapping toestemming om nog even een wandelingetje te maken of balletje te trappen in een hoek van het buitenterrein van de Pompestichting waar nauwelijks toezicht is. Extra pijnlijk, omdat het de hoek is waar op dat moment een in aanbouw zijnde tweede hekwerk nog net niet af was. Het vergemakkelijkte de ontsnapping.

Dat extra hek - inmiddels af - moest er komen na eerdere geslaagde uitbraken in 2017 en 2019. Volgens de Inspectie liet de aanleg te lang op zich wachten en is verzuimd tussentijds extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

Directeur: conclusies kloppen

In een eerste reactie op het rapport, zegt Pompestichting-directeur Edo de Vries de scherpe conclusies en aanbevelingen uit het Inspectierapport te onderschrijven. ,,We zullen ze onverkort overnemen. Er moet bij ons meer focus komen op veiligheid.”

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) stelt als reactie op het rapport onafhankelijke experts in de Pompekliniek aan. Zij gaan het Forensisch Psychiatrische Centrum (FBC) extra op de huid zitten om de noodzakelijke, nieuwe verbeteringen door te voeren. ,,De ontvluchting uit zo’n hoog beveiligde kliniek is onaanvaardbaar”, zegt de minister, die de conclusies uit het rapport 'een harde boodschap’ noemt.

Die sterkt hem wel in zijn ambitie ‘te blijven werken aan een sector die leert van incidenten en blijvend inzet op verbeteringen’, schrijft Weerwind aan de Tweede Kamer. ,,Leren gaat niet vanzelf en is nooit klaar. Het vereist kritische zelfreflectie, een open houding en ruimte voor tegenspraak.”

De directie hoeft niet op te stappen, maar de externen kunnen onder meer gevraagd en ongevraagd kritiek geven op de verbeteringen. De kliniek heeft beloofd volledig mee te werken, laat de minister weten. De deskundigen krijgen toegang tot de kliniek, kunnen met medewerkers praten en documentatie opvragen.

Volledig scherm Luciano D. en Sherwin W. ontsnapten uit de Nijmeegse tbs-kliniek. © Politie