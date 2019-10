Te hard rijden, smartphones en alcohol: meer verkeersongelukken door minder politiecontrole

De SWOV telde vorig jaar 38.000 ongevallen op snelwegen, tegen 17.000 in 2014. Van de 678 verkeersdoden van vorig jaar kwamen er 81 om bij ongelukken op snelwegen. In 2014 waren dat er 63. Vooral kop-staartbotsingen komen veel vaker voor.



De handhaving van verkeersregels door de politie is de afgelopen jaren afgenomen. De SWOV noemt het aannemelijk dat dit de oorzaak is voor het toegenomen aantal ongelukken en slachtoffers. De politie is veel meer gaan controleren op algemene criminaliteit – zoals niet-betaalde boetes of opsporingen – waarbij ze te hard rijden of smartphonegebruik wel meeneemt. De plekken die voor controles worden uitgekozen, zijn vaak niet de locaties waar de meeste ongelukken gebeuren.