Té lief! Hondje Pipo spat van het scherm in grote reclames: ‘Hij is een ster’

Wanneer de voordeur van de woning van Barbara de Klerk en haar partner in Harmelen opengaat, rent Pipo de bezoeker enthousiast tegemoet. Een paar minuten later ligt het hondje net zo makkelijk ontspannen aan de voeten van zijn baasje. ,,Pipo is goed gesocialiseerd. Dat is zijn kracht. Hij doet alles wat ik wil. Hij vertrouwt mij. Toen hij drie of vier weken was, werd hij al meegenomen naar het schoolplein en de Intratuin”, vertelt De Klerk (40).