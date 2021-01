Te veel individuen vinden zichzelf de ster van hun eigen universum

Na de succesvolle oproep van Diederik Gommers en Ernst Kuipers in het televisieprogramma Nieuwsuur om ziekenhuispersoneel eerder te vaccineren, kwamen andere belangengroepen op het idee om hun voorbeeld te volgen. En waarom ook niet?



Als politieagenten, leerkrachten en buitengewoon opsporingsambtenaren zeggen dat zij door hun beroep meer risico op besmettingen lopen, in het bijzonder door het fysieke contact met andere mensen, hebben ze simpelweg een punt.



Wat deze ontwikkeling wel laat voorspellen, en er een kwalijke wending aangeeft, is dat het ministerie van Volksgezondheid dezer dagen overstelpt zal worden met mensen die zichzelf eveneens héél belangrijk vinden, ook als dit zelfbeeld niet helemaal strookt met de realiteit.