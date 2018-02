Te weinig geld voor politie-opleidingen

Dit jaar is er zo'n 43,2 miljoen euro nodig om de benodigde opleidingen aan te kunnen blijven bieden. Dat is ongeveer 20 miljoen meer dan wat het huidige budget toelaat.

Het meest opmerkelijke is dat er nul euro wordt uitgetrokken voor training in digitale opsporing. Om agenten digitaal 'up to date' te houden was vanuit de organisatie om 6,7 miljoen euro gevraagd. Maar daarvan is voor dit jaar welgeteld niks toegekend.