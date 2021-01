Tegelzetter Marcel (47) gooide een fiets naar de ME: ‘Ik zag hoe dat meisje met waterkanon werd geraakt’

video Babynieuws in de Beekse Bergen: jong van zeer bedreigde giraffen­soort geboren

27 januari Opnieuw babynieuws in de Beekse Bergen: daar is deze week een Nubische giraffe geboren, een van de meest bedreigde giraffesoorten op het moment. Het kalfje Christine is de derde van haar soort dat het afgelopen jaar is geboren in Nederland.