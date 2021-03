Tegenstanders willen van zoo af: 'Dierentuin is koloniaal relikwie'

Jonge joyriders maken de weg onveilig: ‘Ze zijn dol op spanning en sensatie en voelen zich Max Verstappen’

24 maart Joyriden. Officieel betekent het ‘rijden in iemand anders voertuig, zonder toestemming’. Even de sleutel meepakken zonder te melden dus. Maar tieners uit het Groene Hart en omstreken maakten het deze maand wel heel bont. Zij kropen midden in de nacht achter het stuur. Met soms desastreuze gevolgen.