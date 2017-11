Tekort aan invallers: 1 op 10 scholieren naar huis gestuurd

Invaller Tanja Suijker merkt hoe hoog de nood is. Als ze wil, kan ze wel vijf volle dagen voor de klas staan. ,,Vorig schooljaar had ik al een langdurige klus, maar toch stonden twee andere scholen aan me te trekken. Of ik niet alsjeblieft bij hen wilde komen werken,'' vertelt ze.



Zelf heeft ze nooit een vaste klas gehad. Al ruim 11 jaar vervangt ze collega's die door ziekte of andere verplichtingen hun groep niet kunnen draaien. ,,Ik merk dat kinderen even onrustig zijn als hun eigen juf of meester er niet is. Maar ik krijg ze gelukkig altijd snel aan het werk. Dat vind ik juist mooi om te doen, ook al is het voor een dag. Dan kan de vaste juf of meester de volgende dag gewoon verder met het programma.''