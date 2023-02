Tekort aan opvang dreigt voor jonge asielzoekers: ‘Straks moeten ze weer op stoel overnachten’

Stellingenpad Dit is het mooiste wandelpad: ‘Je waant je even in het Nederland van eeuwen terug’

Het Stellingenpad is de mooiste, nieuwe wandelroute van de Benelux. De tocht gaat van Appelscha in Friesland naar het Drents-Friese Wold en via de Weerribben in Overijssel weer terug. ,,Je waant je even in het Nederland van eeuwen terug”, stellen de bedenkers die afgelopen weekend in de prijzen vielen.