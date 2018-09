Telefoon vermiste Kamphuis plots aan: vrienden 'voorzichtig blij'

UpdateDe telefoon van de vermiste Arjen Kamphuis heeft tien dagen na zijn vermissing plots aangestaan. Dat meldt de Nederlandse politie. Op 30 augustus ging de telefoon van de 47-jarige Kamphuis twintig minuten aan in de omgeving van Vikeså in het zuiden van Noorwegen. Dat is tien dagen nadat hij voor het laatst zou zijn gezien in Bodø, dat veel noordelijker ligt. ,,We zijn heel voorzichtig blij met dit nieuws'', zegt goede vriendin Ancilla van de Leest.

De politie meldt dat na het plotse aangaan van de telefoon de simkaarten zijn verwijderd en er een Duitse simkaart in het toestel van Kamphuis is geplaatst. Van dat nummer vraagt de Noorse politie nu de historie op.

Sms'je

Ancilla van de Leest, een vriendin van Kamphuis die eerder ook tegen deze krant over zijn vermissing sprak, reageert 'voorzichtig blij' op de nieuwe details in het onderzoek naar de vermissing van de Nederlandse cybersecurity-expert. ,,Er is een sms’je ontvangen door zijn telefoon. Dat kan bijna niet zonder zijn pincode. Dat betekent dat hij in elk geval tien dagen na zijn verdwijning hoogstwaarschijnlijk nog leefde. Dat is het enige wat je nu, niet eens met zekerheid, kunt zeggen.''

Lees door onder de tweet.

Ancilla on Twitter Arjen's phone switched on for 20min in the South of Norway, 10days after he went missing. This gives us hope that he is alive and (relatively) okay 😔 Dutch report; https://t.co/XKWYLJEVmQ

Denemarken

Ook schrijft de Nederlandse politie op haar website dat er een getuige is die Kamphuis afgelopen maandag, 3 september, nog in Denemarken heeft gezien. Hij zou in Ribe in Jutland zijn gesignaleerd. Dat wordt nu verder onderzocht door de Deense politie en bureau Sirene, dat de beschikking heeft over reisgegevens van Schengenlanden.



,,We staan in nauw contact met de politiediensten in Noorwegen, Denemarken en Duitsland'', zegt een woordvoerder van de politie. ,,Dit soort details wordt nu bekend gemaakt om mensen te vragen ook in die landen alert te zijn op de vermissing. Hij kan nog op veel plekken zitten.''

Volgens Van de Leest kwamen er twee verschillende tips uit Denemarken. ,,Op basis van één tip hebben we die andere ook serieus genomen. Ze lagen vlak bij elkaar. De politie neemt die informatie serieus en bekijkt camerabeelden om te zien of die tips ergens op slaan.''

Duitsland

Quote Er is een sms’je ontvangen door zijn telefoon. Dat kan bijna niet zonder zijn pincode Ancilla van de Leest De Duitse simkaart die later in zijn toestel werd geplaatst, vindt Van de Leest te verklaren. ,,Hij stond wel bekend als iemand die veel toestellen en sims had. Hij heeft ook tijd in Duitsland gewoond, dus dat is ook niet onlogisch.''

Kajak

Kamphuis, die als consultant betrokken was bij Wikileaks en een ervaren hiker is, was op vakantie in het Scandinavische land. Tot nu toe ging men ervan uit dat hij voor het laatst is gezien op 20 augustus in het hotel Scandic Havet in de plaats Bodø in het noorden van Noorwegen. Daar checkte hij toen rond twee uur 's middags uit.

De politie maakte vandaag ook bekend dat gisteren een tip binnenkwam dat Kamphuis - die in Amsterdam woont en werkt - in Nederland een opvouwbare kajak heeft gekocht voor zijn vakantie. Volgens de verkoper wilde hij in de fjorden van Noorwegen gaan kajakken. De melding wordt verder onderzocht door de Noorse politie. En Van de Leest zegt: ,,Dat is een tip van iemand die zegt: 'Volgens mij heb ik hem in de winkel gehad voor dat en dat merk en hij vertelde erbij dat hij in Noorwegen ging kajakken.' Omdat die winkel vrij dicht bij Amsterdam ligt nemen we die tip ook serieus.''

Gemist

Kamphuis is woonachtig in Amsterdam. Als security-expert waarschuwde hij eerder voor wereldwijde spionage van geheime diensten en werkt samen met verschillende klokkenluiders. De Nederlander werkte in samenwerking met het internationale persbureau Reuters en Wikileaks aan het trainen van journalisten op gebied van informatiebeveiliging.

Eerder zei Van de Leest tegen deze krant: ,,Hij zou op 22 augustus terugkomen naar Nederland, had een ticket terug voor die dag geboekt. Maar inmiddels heeft hij diverse werk- en privéafspraken gemist.'' Hij werd op 29 augustus officieel als vermist opgegeven. Nu zegt ze: ,,We hebben het er wel over gehad: Stel dat hij zelf vrijwillig is verdwenen, moeten we hem dan wel opgeven? Maar omdat wij concludeerden dat hij afspraken heeft gemaakt en van tevoren geen enkel signaal heeft gegeven over dat dat hij van plan was om weg te blijven, besloten we dit toch te doen.''