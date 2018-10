Het failliete Slotervaartziekenhuis in Amsterdam heeft van de verzekeraars genoeg geld gekregen om het werk in de poliklinieken voorlopig voort te zetten, aldus een woordvoerder deze ochtend. Zeker nog in de maand november. Er staan nog 30.000 afspraken met 17.000 patiënten.



Op de toetsenborden in het callcenter ligt een briefje met een standaardantwoord aan de patiënt over afspraken op vrijdag 26 oktober of maandag 29 oktober. ,,Controledagen gaan wel door. Als u een afspraak na maandag heeft staan, dan wordt u spoedig geïnformeerd als uw afspraak niet doorgaat. Zonder tegenbericht gaat uw afspraak wel door.”



Een andere verpleegkundige, die zojuist wéér het gesprek met een onzekere patiënt heeft moeten beëindigen, zegt: ,,Mensen kunnen het niet bevatten. Ik sprak net een mevrouw die zei: we storten twintig miljoen naar Indonesië en deze mensen stuur je op straat? Soms bellen mensen alleen maar om te zeggen hoe erg ze het vinden dat het ziekenhuis sluit. Ze komen hier al zo lang.”