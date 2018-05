Temperaturen tot 27 graden, weekend nóg warmer: 'We boffen'

Terwijl het Eerste Pinksterdag aan de kust nog fris was, is de zon op Tweede Pinksterdag compleet doorgebroken. Meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline: ,,Het is een schitterende dag: zonnig, met temperaturen van 20 tot 27 graden. Het is flink warmer dan normaal, dus we boffen.'' Bovendien houdt het warme weer aan. In het weekend kan het 29 graden worden.

Normaliter stijgt het kwik nu tot zo'n 16 à 20 graden. ,,Op heel veel plaatsen is het zomers warm, met temperaturen boven de 25 graden'', verklaart weerman Matthijs van der Linden. ,,In Utrecht en Rotterdam bijvoorbeeld, in Amsterdam net niet.''

27 graden

In Hoek van Holland en bij Arcen in Noord-Limburg tikt de thermometer zelfs de 27 graden aan. Het grote verschil met gisteren is dat de wind nu noordoostelijk is, en aflandig. Van der Linden: ,,Dat maakt dat het aan het strand nu ook heel lekker is.'' Alleen delen van Zeeland met een aanlandige wind blijven daarbij achter, met zo'n 18 tot 20 graden.

Enkel buitje

Vanavond ontstaat er mogelijk nog wel onweer in het zuiden. ,,Misschien dat er later nog een enkel buitje naar het midden trekt'', vervolgt Van der Linden. Maar van zware onweersbuien is geen sprake en de kans op overlast door veel wind of regen is erg klein. Vooral in het noorden schijnt vanavond nog een tijd de zon en in het midden en zuiden kan ook van zonnige perioden genoten worden.



Het mooie weer houdt daarna nog wel even aan. Komende tijd blijft het warm met 20-26 graden. Er zijn flinke zonnige perioden en zo nu en dan kan wat bewolking overtrekken. In het weekend kan het 29 graden worden, in het zuid-oosten van Nederland. Van der Linden: ,,In het weekend is er kans dat het droog blijft. Dus dan hoef je ook niet op buienradar te kijken.''

Volledig scherm Scheveningse badgasten nemen een verfrissende duik op Tweede Pinksterdag © ANP

Warm weer