Temperatuur stijgt weer naar 30 graden, droogte verscherpt verder

Na een wat minder warme periode met temperaturen die passen bij deze tijd van het jaar, zet de temperatuur na het weekend weer een stijgende lijn in. ,,In de loop van de week komt zelfs weer aanvoer van zeer warme lucht uit Zuid-Europa op gang", weet meteoroloog Wilfred Janssen van Weerplaza. ,,Daarnaast blijft droogte een probleem, al neemt richting het weekend de kans op buien toe.”

In de loop van morgen kan het behoorlijk opwarmen. In de middag zijn temperaturen tussen 23 graden aan zee tot regionaal 28 graden diep landinwaarts mogelijk. De lucht is relatief vochtig, dus ontstaan ook vrij gemakkelijk stapelwolken. Enkele exemplaren groeien uit tot een bui, maar op veel plaatsen blijft het waarschijnlijk droog.

Morgenavond krijgen het westen en noordwesten van het land wel te maken met meer bewolking vanuit het westen. Mogelijk dat in de tweede helft van de avond en in de nacht naar dinsdag in die regio’s ook af en toe buiige regen valt. Elders in het land blijft het dan droog.

Dinsdag is het vooral in de ochtend vaker bewolkt met verspreid over het land enkele kortdurende buien. ’s Middags is het nagenoeg droog met meer zon. Landinwaarts kan het dan wederom zomers warm worden met 25 tot 28 graden.

Flink stuk warmer

Vanaf woensdag is het een aantal dagen een flink stuk warmer. ,,Dan komt de aanvoer van warme lucht uit het zuiden op gang", stelt Janssen. Op de meeste plaatsen in ons land wordt het woensdag zomers warm met 25 graden of warmer, waarschijnlijk alleen niet op de Wadden. In het uiterste zuiden komt de temperatuur zelfs weer in de buurt van 30 graden. De zon schijnt daarbij flink tussen enkele stapelwolken door en de wind waait slechts zwak uit het zuiden. De lucht is relatief vochtig, dus het voelt daarnaast ook broeierig warm aan.

Donderdag wordt het nog een stuk warmer. In het zuiden van het land kan de temperatuur dan oplopen naar waarden ruimschoots boven de 30 graden. Ook in het midden en oosten van het land zijn maxima in de buurt van 30 graden goed mogelijk. In het noorden is het iets minder warm, maar evengoed zomers.

De steeds hogere temperaturen en het gebrek aan regen zorgen ervoor dat de droogte de komende dagen weer verder verscherpt. Zeker in het oosten en zuidoosten waar afgelopen week - in tegenstelling tot het westen en noorden - nauwelijks regen is gevallen, verscherpt de droogte flink. Het westen en noorden hebben enige verlichting van droogte na de buien afgelopen week, maar ook daar zal de extreme droogte in de loop van de week weer steeds beter merkbaar worden.

Koelere lucht

Zaterdag steekt op steeds meer plaatsen een noordwestenwind op waarmee koelere lucht vanaf de Noordzee ons land binnenstroomt. In het noordwestelijke kustgebied blijven de maxima daardoor waarschijnlijk steken op waarden rond 22 graden, terwijl het landinwaarts nog ruimschoots zomers warm wordt met 25 tot 28 graden. Het weerbeeld is dan vrij zonnig, maar landinwaarts moet nog wel steeds rekening worden gehouden met een regen- of onweersbui.

Zo erg wordt de droogte de komende tijd De regen van afgelopen woensdag heeft alleen in de natste gebieden voor een lichte stijging van de grondwaterstanden gezorgd. In de droogste gebieden zijn de grondwaterstanden verder gedaald richting recordlage waarden. Terwijl het gras weer groen kleurt in de gebieden waar het goed geregend heeft, verliezen de bomen hun blad. Bomen wortelen diep en juist dieper in de grond is het kurkdroog gebleven. Bij gebrek aan bodemvocht stoten bomen uit bescherming hun bladeren af. Er is dus geen sprake van een vroege herfst, maar de droogte krijgt nu steeds meer impact op de bomen in ons land. Niet alleen het grondwater heeft geen baat gehad bij de buien van afgelopen woensdag, maar ook in de rivierwaterstanden zit geen verbetering. Zo blijft de waterstand in de Rijn komende tijd schommelen rondom het recordlage niveau dat deze week werd bereikt. Dit komt doordat er te weinig regen viel in het stroomgebied van de grote rivieren. Momenteel valt er wel veel regen in Zwitserland, maar dit zal stroomopwaarts in Zwitserland en Duitsland voor een groot deel worden vastgehouden en eventueel pas weken later voor een lichte stijging van de waterstanden in de Nederlandse Rijn zorgen. Ook zullen eerst de zijtakken van de Rijn zich moeten vullen voordat er een stijging in de hoofdrivier kan optreden. Hoe dat zit leggen we hier verder uit. Grote verschillen Dat het landelijke neerslagtekort niet alles zegt zien we aan de regionale verschillen. Vooral in het westen van Zeeland, het westen van Zuid-Holland, in Noord-Holland, Utrecht, Friesland en Groningen viel woensdag tientallen millimeters regen. In Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel viel op de meeste plaatsen slechts een paar millimeter regen en op een enkele plek bijna niets. Juist in deze gebieden was al sprake van een neerslagtekort van 270 tot 300 millimeter. Door de droogte en hitte komt op verschillende plekken blauwalg voor, waardoor soms ook om die reden een sproeiverbod wordt ingesteld. Ook in Zeeland en het zuidwesten van Zuid-Holland ligt het neerslagtekort, ondanks de regen van woensdag, nog altijd boven 300 millimeter. In het Zeeuwse Westdorpe staat het tekort zelfs op 335 millimeter en in Hoek van Holland bedraagt het tekort ongeveer 330 millimeter. In Friesland en op de oostelijke Wadden is het neerslagtekort met 180 tot 220 millimeter het kleinst. Volledig scherm Een drooggevallen schip in de Rijn. © ANP