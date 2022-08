Tenten buiten aanmeldcentrum Ter Apel per direct verboden

UpdateAsielzoekers die buiten het aanmeldcentrum in Ter Apel wachten op een opvangplek mogen niet in tenten verblijven. Alle tenten en andere kampeermiddelen zijn per direct verboden. Dat staat in een noodverordening van de voorzitter van de veiligheidsregio Groningen, de Groningse burgemeester Koen Schuiling.

De veiligheidsregio maakt alleen een uitzondering voor de beige/bruine grote luifels die in juli 2022 waren geplaatst door of namens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Het aanmeldcentrum in Ter Apel kan de toestroom van asielzoekers niet aan. Er zijn niet genoeg opvangplekken beschikbaar en daardoor wachten honderden mensen buiten. In de nacht van dinsdag op woensdag brachten ongeveer 700 mensen zo de nacht door. De problemen leiden volgens de veiligheidsregio tot ‘vele onderlinge irritaties en spanningen tussen de asielzoekers’.

Betrokken burgers gaven tenten aan de vluchtelingen. Daardoor krijgt ‘het terrein buiten de hekken het karakter van een tentenkamp’, aldus de noodverordening. In het verbod staat dat de tenten ‘het zicht van de camera’s beperken’ en kunnen leiden ‘tot onoverzichtelijke en onveilige situaties’. Bovendien zouden ‘tentharingen als wapen zijn ingezet bij vechtpartijen’. Ook zouden de tenten gevaarlijk kunnen zijn voor de volksgezondheid, omdat ‘meerdere personen in relatief kleine tenten verblijven’.

Het is al maanden druk in het Groningse aanmeldcentrum. Asielzoekerscentra hebben geen plek meer en statushouders kunnen door onder meer de oververhitte huizenmarkt niet doorstromen naar een woning.

De drukte bij het aanmeldcentrum leidde eerder tot onrust en vechtpartijen. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, wees het voorterrein van het aanmeldcentrum daarom vrijdag aan als veiligheidsrisicogebied. Dat houdt in dat er bijvoorbeeld preventief gefouilleerd kan worden.

De voorgaande twee nachten sliepen ook al zo'n vierhonderd mensen buiten. De mensen lagen onder meer onder de luifels die ter beschutting zijn geplaatst. Ook sliepen er asielzoekers in de sporthal op het terrein en op stoelen in de wachtruimte van de IND. In de nacht van vrijdag op zaterdag moesten ongeveer 250 mensen buiten slapen en in de nacht van zaterdag op zondag ging het om rond de driehonderd mensen. Van zondag op maandag waren het er dus ook ongeveer vierhonderd.

Ultimatum

De Groningse burgemeester Koen Schuiling, voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, wil dat er een tijdelijke opvang komt voor asielzoekers in de buurt van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens Schuiling blijven er vaak mensen hangen bij het aanmeldcentrum omdat ze denken dat ze dan in ieder geval worden geholpen. ,,Maar dat kan niet altijd omdat er grote achterstanden zijn of omdat andere groepen zich op zo’n dag melden, bijvoorbeeld kinderen of alleenstaanden, en die gaan dan voor’’, zei hij dinsdag bij het programma Sven op 1. Schuiling wil dat die ‘opvangrotonde’ uiterlijk vrijdag geregeld is. Het gedwongen weghalen van de asielzoekers voor de poort is voor hem inmiddels ook een optie geworden.

Staatssecretaris Van der Burg zei gisteravond contact te zullen zoeken met Schuiling en de burgemeester van Ter Apel. De VVD’er roept al maanden ‘dat het zo niet langer gaat in Ter Apel’, maar hij slaagt er niet in voldoende nieuwe opvangplekken te vinden. Gisteravond was hij, op verzoek, bij een vergadering van de gemeenteraad in Tubbergen. Die gemeente werd vorige week overvallen door de beslissing van de Rijksoverheid om in de kern Albergen een hotel op te kopen. Het COA wil daar 300 asielzoekers huisvesten. Dat leidde tot heftige protesten in het dorp.

Quote Ik lieg hier sinds maandag, heb buiten geslapen. Mohammed, asielzoeker uit Egypte

Waar het de afgelopen nachten vaak ging om asielzoekers die voor de poort sliepen omdat ze bang waren hun afspraak met IND of Vreemdelingenpolitie de volgende dag te missen, gaat het de afgelopen periode steeds meer om mensen waarvoor nergens in Nederland meer een bed beschikbaar is. Zij zijn vaak al wel een eerste registratie in Ter Apel achter de rug, maar worden dan, met een grijs polsbandje om de arm, weer het grasveld opgestuurd. In principe moet bij die eerste registratie direct een vervolgafspraak worden ingepland voor een controle door de Vreemdelingenpolitie. Maar door capaciteitsproblemen bij die afdeling, gebeurt dat vaak niet. Asielzoekers op het grasveld voor het aanmeldcentrum hebben daarom vaak geen idee wanneer hun volgende afspraak is.

,,Ik lig hier sinds maandag, heb hier buiten geslapen’’, vertelde Mohammed uit Egypte gistermiddag aan deze site. Hij moest na de eerste registratie weer naar buiten. ,,Bij de poort zeiden ze dat er nu geen plek was en dat ik moest wachten.’’ Mohammed vloog direct vanuit Egypte naar Amsterdam en wil hier asiel aanvragen als LHBTI’er. Hij heeft geen idee wanneer zijn volgende afspraak met een van de immigratie-organisaties is en wacht tot die tijd in de schaduw van een boom op het dorre en snikhete grasveld. ,,Zo nu en dan loop ik naar de poort om te vragen of ik al naar binnen mag.” Hij reist alleen en bemoeit zich niet met de honderden anderen voor de poort om uit de problemen te blijven. ,,Niet iedereen hier staat open voor LHBTI’ers.”

Humanitair servicepunt dicht

Het Rode Kruis heeft het humanitair servicepunt nabij het aanmeldcentrum vanmorgen niet geopend, laat een woordvoerder van de hulporganisatie weten. Het is momenteel zo druk op het terrein dat het Rode Kruis eerst meer medewerkers wil laten komen.

Het Rode Kruis biedt eerste hulp en informatie voor de asielzoekers die wachten bij het aanmeldcentrum. Wanneer het humanitair servicepunt weer opengaat is nog niet duidelijk. Eerder sloot het Rode Kruis het servicepunt al vanwege de veiligheid van medewerkers, nadat er vechtpartijen waren uitgebroken.

‘Niet uit te leggen’

VluchtelingenWerk Nederland zei gisteren dat het niet valt uit te leggen ‘dat de afgelopen dagen voor de zoveelste keer honderden asielzoekers wederom buiten sliepen’. ,,Zelfs zwangere vrouwen en kinderen sliepen in het gras. Dat dit de zoveelste keer is, is ronduit beschamend, diep teleurstellend en onhoudbaar.’’

,,Linksom of rechtsom moet er zo snel mogelijk meer opvang komen’’, aldus een woordvoerder.

Onvrede

Een deel van het personeel bij het aanmeldcentrum heeft gisteren het werk neergelegd, meldt Dagblad van het Noorden. COA-woordvoerder Jacqueline Engbers bevestigt de omvangrijke onvrede tegenover de krant. ,,Er is gesproken over hoe het verder moet. Dat kun je een werkonderbreking noemen.’’

Met name het aan de poort moeten weigeren van mensen raakt veel medewerkers, stelt Engbers. ,,We zijn er om mensen op te vangen, niet om ze op de stoep te laten staan. Op een zeker moment denk je: ben ik nou hier voor bij het COA gaan werken?’’

Volgens Engbers moet personeel omwille van de veiligheid soms een andere ingang nemen of met de auto het terrein over in plaats van lopend. ,,Dat zorgt voor heel veel onrust.’’

Asielzoekers slapen buiten, onder provisorische afdakjes en met rollen wc-papier als kussen: