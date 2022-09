Ter Apel is geen uitwas, maar een patroon, zegt migratie-expert: ‘Nederland is te koop’

Vader liet lijkwitte baby Sophia twee dagen ‘helse pijnen lijden’: ‘Merkte niet dat er iets aan de hand was’

Meer dood dan levend werd baby Sophia door haar ouders naar de huisarts gebracht. Het kind was zo lijkwit en slap dat deze dokter, bij wie ‘alle alarmbellen afgingen’, twijfelde of het zes weken oude meisje sowieso nog leefde. Na een spoedrit naar het ziekenhuis bleek daar dat nagenoeg alle botten in haar kleine lijfje waren gebroken.

6 september