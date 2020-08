Terrasverwarming, een treurig symbool van hoe niet-serieus de klimaatcrisis in dit land genomen wordt

Het carnavals­ver­driet: ‘We raken in een situatie van isolement en eenzaam­heid’

29 augustus Carnaval 2021 wordt geen feest vanwege corona. De impact op Brabant is groot. De commissaris van de koning spreekt van een drama en in Veldhoven staan de tranen in de ogen van de prinses: ,,Ik voel zo’n leegte.”