Terreurproces: ‘Eerst schieten ‘als crazy’ en bomvesten voor als politie komt’

Het Openbaar Ministerie stelde bij de aanhouding van de zes mannen, op 27 september 2018, ‘een grote aanslag in Nederland te hebben voorkomen’. ,,Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en kalasjnikov (AK47’s) een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen’’, aldus justitie. Tijdens de zittingsdagen van het proces, de afgelopen anderhalve week, bleek dat de Gay Pride in Amsterdam werd overwogen als doelwit. De groep kon echter niet op tijd aan wapens komen. ,,Een aanslag zoals Nederland die nog nooit heeft gezien, geïnspireerd op wat er is gebeurd in Parijs.", stelde officier van justitie Ferry van Veghel vrijdagochtend in de rechtbank Rotterdam.

Want nadat de Gay Pride als mogelijk doelwit is afgevallen, zoekt hoofdverdachte Hardi N. op 23 september 2018, vlak voordat ze denken wapens te krijgen, op internet naar ‘festivals in de lhbt-sfeer’. Van Veghel: ,,Ik denk niet dat hij dat deed omdat hij twijfelde aan zijn geaardheid.” Maar wel om festivals te vinden om toe te slaan.

Hun wapenwens kwam de verdachten uiteindelijk duur te staan. Zowel de tussenpersoon als de wapenleverancier bleken undercoveragenten te zijn. Vlak nadat vier van de zes verdachten in een bungalow op een vakantiepark in Weert de wapens (geweren en een bomvest) hadden gekregen en ermee hadden getraind, werden ze door een arrestatieteam overmeesterd. De wapens waren sowieso niet bruikbaar, de politie had ze onklaar gemaakt.

Op beelden is te zien dat de verdachten blij zijn als ze de wapens krijgen. Morat M. klapt blij. Daarna lopen de verdachten ermee door het huisje, alsof ze militairen zijn, bomvest om. Ze bespreken ook hun plannen: eerst schieten ‘als crazy’. Daarna, als de politie komt, de bomvesten laten ontploffen. Of er kan een persoon achter blijven en pas toeslaan als de politie komt.

‘Wilden naar paradijs’

Volgens het Openbaar Ministerie gingen de verdachten ervan uit dat ze zelf ook zouden sterven bij de aanslag. In afgeluisterde gesprekken met familie is te horen hoe ze spreken over een naderende dood. Zo zei Morat M: ,,We moeten ons klaarstomen voor de dood.” Nabil B.: ,,Als ik in augustus nog leef, insjallah, dan spreken we af.” Een ander sprak over het paradijs. En hoofdverdachte Hardi zegt tegen de politie-infiltrant: ,,We don't wanna surrender alive.” ‘Huiveringwekkende taal', stelt het OM. ,,Wat als Hardi niet in beeld was gekomen? Als er geen infiltrant was geweest? Wat als deze terroristische organisatie, niet in het vizier was gekomen? Dan was het een bloedbad geworden.”

Het OM liet ook veel communicatie zien tussen Hardi N. en de infiltrant. Op een van de ontmoetingen zegt Hardi dat ze ook vijf gewone pistolen willen. ,,Want we willen ons niet leven laten oppakken.” Ook wil hij een autobom. ,,A big one, with remote control.”

‘Gezin beschermen’

De verdachten ontkennen een aanslag te hebben willen plegen. Een stelt mee te zijn gegaan naar het vakantiehuisje omdat hij een wapen wilde om zijn gezin te beschermen, een ander wilde de contactpersonen gebruiken om naar Syrië te reizen. Hoofdverdachte Hardi N., die de groep Arnhemse vrienden bij elkaar bracht en het contact legde met de infiltranten, stelt dat hij is uitgelokt. Niet door de politie-infiltranten, maar door geheim agenten van inlichtingendienst AIVD. Dat die dienst al jaren een undercoveractie had lopen op Hardi lijkt waarschijnlijk, de Arnhemmer is een al eerder veroordeelde jihadist. Hardi zag de mannen waarmee hij online contact had als vertrouwelingen, nu noemt hij ze ‘wolven’die hem ophitsten en in de val lokten.