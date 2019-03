Terreurverdachte Breda werd gepakt in huis van man die Elizabeth wilde vermoorden

S., toen 38 jaar, had volgens de rechter plannen om een aanslag te plegen op Britse Joden, ex-premier David Cameron en mogelijk zelfs koningin Elizabeth.



Zowel Aweys S. als de maandag aangehouden man komen oorspronkelijk uit Somalië. Beiden bezitten een Nederlands én een Somalisch paspoort. De aangehouden man wordt verdacht van betrokkenheid bij terrorisme, niet van het plannen van een aanslag, meldde een woordvoerder van het Landelijk Parket, dat verder niet ingaat op vragen over de zaak.



Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) zou de aangehouden man zich in 2017 in Somalië hebben aangesloten bij terreurorganisatie Al-Shabaab, die gelieerd is aan Al-Qaeda. Vermoedelijk is hij sinds eind vorig jaar weer in Nederland, na in Somalië te zijn getraind door Al-Shabaab.