Terreurverdachte loopt tegen lamp, politie zette ‘keylogger’ op zijn pc

Een Utrechtse terreurverdachte is tegen de lamp gelopen omdat de politie meekeek op zijn computer via een zogenoemde ‘keylogger’, die slaat de toetsaanslagen op een pc op. Justitie denkt daardoor onder meer te kunnen bewijzen dat de 33-jarige Utrechter achter een twitter-account zat waarmee IS-propaganda werd verspreid.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de 33-jarige ict-ondernemer Najib el M. ervan dat hij in 2015 naar Syrië wilde uitreizen om zich aan te sluiten bij IS of een andere jihad-groep. Daarin slaagde hij niet, maar hij zou de afgelopen jaren wel IS-propaganda hebben gemaakt en verspreid. Daarnaast zou hij op illegale marktplaatsen op het darkweb, zoals het beruchte Silk Road, gehandeld hebben in soft- en harddrugs. Ook zocht hij op dat zelfde darkweb naar kinderporno, volgens justitie.

Vanochtend stond een eerste voorbereidende zitting in zijn zaak gepland. De Utrechter, die een eigen bedrijfje heeft voor het onderhouden van websites, zit sinds juni vast op de terrorismeafdeling van de gevangenis in Vught. De politie pakte hem op toen hij terugkeerde uit Marokko. In de twee jaar dat hij daar verbleef, werd het opsporingsonderzoek onderbroken. El M. was zelf vandaag niet aanwezig bij zijn zaak.

Het OM kreeg twee keer een ambtsbericht van inlichtingendienst AIVD over de Utrechter. Daarin zou onder meer staan dat El M. zich op twitter als ‘Abu Suleiman’ positief uitlaat over aanslagen in Tunesië en die op Theo van Gogh. Ook zinspeelt hij op een aanslag in Kopenhagen op een tentoonstelling met Mohammed-cartoons daar. Eveneens zou hij contact hebben met twee recruiters van IS.

Mujahideen

Volgens justitie heeft El M. eerst het uiterlijk van ‘een zeer gelovig moslim', maar past hij dat op een gegeven moment aan omdat hij vermoed dat hij gevolgd wordt door politie en geheime dienst.

Tijdens het onderzoek plaatst de politie een keylogger op een pc in het huis waar El M. woont. In de rechtszaal werd niet duidelijk hoe en wanneer dat precies gebeurd is. Door de software kon de politie in ieder geval wel zien dat er op de pc een tor-browser (waardoor je anoniem kunt surfen op internet) werd opgestart. Ook werden verschillende twitter-accounts benaderd die justitie aan IS linkt.

Daarnaast stelt het OM dat El M. mee heeft gewerkt aan het maken van IS-video's. Ook gaf hij online advies aan ‘de mujahideen’ over encryptie: welke communicatieapps zijn wel of niet veilig? Daarbij gaat het onder meer over ‘security voor lone wolves’, die laatste term slaat op aanslagplegers die alleen handelen.