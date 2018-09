Terreurverdachten Rotterdam filmden ook op Erasmusbrug

Dat stelde het Openbaar Ministerie vanochtend tijdens een eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak tegen de twee (vermoedelijk) Marokkaanse verdachten. Ze worden vooralsnog verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Frankrijk. Mogelijk worden daar later nog andere feiten aan toegevoegd.

De twee mannen werden in juni aangehouden in de Rotterdamse wijk Bloemhof in Rotterdam-Zuid. Dat gebeurde na een zogenoemd ambtsbericht van de geheime dienst AIVD aan de politie. Volgens de dienst maakte Ahmed B. (23) plannen om 'iets' te gaan doen in Frankrijk. Later ontving de politie via de Amerikaanse FBI een chatgesprek waarin B. spreekt over de mogelijkheid om aan wapens en geld te komen. In die chat stuurde hij ook een foto door van het Rotterdamse politiebureau Veranda, in de buurt van de Kuip. ,,Daarin werd ook over een aanslag gesproken en de mogelijkheid om daarna de video te verspreiden", aldus de officier van justitie.

Na de aanhouding onderzocht de politie ook de telefoons van B., en mede-verdachte Mouad M. (28), daarop werd een video van de Erasmusbrug gevonden. ,,Die video is op 9 juni gemaakt op de brug en een van de twee mannen zingt daarop een islamitisch loflied, een nashid. Daarin wordt gehint op het martelaarschap. De boodschap: een strijder doet afstand van alles en richt zich op de jihad.'' B. had op zijn telefoon ook gezocht naar afscheidsvideo's van aanslagplegers. Volgens het OM 'duidt alles bij elkaar erop dat ze op korte termijn een aanslag wilden plegen'. ,,Die is door goed politiewerk voorkomen."

De verdachten gebruiken volgens het OM meerdere aliassen, maar lijken elkaar te kennen vanuit Marokko. Ahmed B. zou eerder vast hebben gezeten in Duitsland. Waarvoor is niet duidelijk. Ook zou dna hebben uitgewezen dat hij te linken is aan een straatroof in Rotterdam in mei.