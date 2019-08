‘Terrorismeverdachten speelden airsoft ter voorbereiding van grote aanslag’

Update Politie: verdachte koffer Hilversum bevat geen explosie­ven

13:51 Door een verdacht pakket is de Emmastraat in het centrum van Hilversum al enkele uren afgesloten. De kerkdienst van 11 uur in de Sint Vituskerk kwam te vervallen. Onderzoek van het pakket heeft geen explosieven opgeleverd, meldt de politie Gooi en Vechtstreek.