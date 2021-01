Terug naar het ‘normale’ leven, hoe doen we dat ook al weer?

coronavirus LIVE | Aantal nieuwe besmettin­gen stijgt naar 8630, iets meer coronapa­tiën­ten in ziekenhuis

15:59 De aanzienlijk besmettelijker variant van het coronavirus, die onlangs in het Verenigd Koninkrijk opdook en waarmee ook in ons land al mensen besmet zijn geraakt, grijpt in Londen snel om zich heen. De ziekenhuizen in de Britse hoofdstad krijgen het zwaar voor de kiezen. Op oudejaarsavond lagen veel ic's er vol. De Britse gezondheidsdienst NHS voorziet ‘loodzware weken’. In het Verenigd Koninkrijk zijn tot nu toe ruim 1 miljoen mensen gevaccineerd tegen het Covid-19. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. De berichten van de afgelopen dagen vind je hier.