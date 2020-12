Teruggekeerde Syriëganger Maher H. is zijn Nederlandse paspoort nu echt kwijt

De in 2014 teruggekeerde Syriëganger Maher H. moet het land uit. De Raad van State heeft vandaag geoordeeld dat het intrekken van zijn paspoort geen discriminatie is en dat H. niet dubbel wordt gestraft. H's Nederlanderschap was ingetrokken, omdat hij is veroordeeld voor het plegen van terroristische misdrijven in Syrië.

In Syrië vocht Maher H. (26) mee met radicaalislamitische groeperingen. Hij kwam in 2014 terug naar Nederland en werd veroordeeld tot drie jaar cel. Vanwege die straf trok de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vervolgens zijn Nederlandse paspoort in. De man ging daar eerder al tegen in beroep bij de rechtbank in Den Haag.

Volgens hem is dit een extra straf bovenop de gevangenisstraf die hij heeft gekregen en wordt hij daarom ten onrechte twee keer gestraft voor hetzelfde delict. Verder zegt hij dat hij van tevoren niet kon weten dat zijn Nederlanderschap zou worden ingetrokken en dat hij zwaarder wordt gestraft dan andere zogenoemde Syriëgangers die geen tweede nationaliteit hebben. De rechtbank verklaarde zijn beroep in september 2019 ongegrond. Daarop ging H. naar de Raad van State.

Niet statenloos

De Raad van State oordeelt echter dat H. inderdaad ongelijk wordt behandeld, maar dat dat in dit geval gerechtvaardigd is, omdat hij zich met zijn acties in Syrië ook tegen Nederland heeft gekeerd. Maher heeft zich schuldig gemaakt aan terrorisme, wat betekent dat hij ‘essentiële belangen van de staat’ heeft geschaad waardoor zijn ‘band met Nederland’ niet meer kan bestaan.

Dat Maher H. tweemaal wordt gestraft voor hetzelfde feit, is volgens de Raad van State niet zo, omdat de vier jaar cel een juridische straf is, terwijl het intrekken van zijn paspoort ‘slechts’ een bestuurlijke maatregel betreft. H. wordt ook niet stateloos (in dat geval had zijn paspoort niet ingetrokken kunnen worden) want hij heeft ook een Marokkaans paspoort. Zelf zegt H. dat hij geen idee heeft wat hij in Marokko te zoeken heeft.

