Teruglezen: dag van de langste file ooit door sneeuwval

Een groot deel van Nederland is bedekt met een laagje sneeuw. Dat levert de nodige problemen op, maar ook veel prachtige plaatjes en sneeuwpret. Op het hoogtepunt van de avondspits stond er maar liefst 2300 kilometer file op de wegen in Nederland. Dat is een nieuw record. De files nemen inmiddels af in lengte. We sluiten bij deze het liveblog. Lees hier onder alles terug over deze winterse dag.