TERUGLEZEN | Dit was Koningsdag 2023: Van vochtige ogen bij het koningspaar tot de laatste wens van Sonja

Vier mannen die verdacht worden van koffer­moord op 29-jarige Manuel vrijgela­ten, nabestaan­den geschokt

Vier van de vijf verdachten in de spraakmakende koffermoord op de 29-jarige Manuel Alvarez zijn tot aan de inhoudelijke zitting in september vrijgelaten. Het lichaam van Manuel Alvarez werd in stukken gezaagd en in koffers achtergelaten in een auto. Alleen hoofdverdachte Abdi B. (26) zit nog vast. De nabestaanden van het slachtoffer reageerden geschokt.