Teruglezen: intocht Zaanstad goed verlopen, rust na heftige demonstraties teruggekeerd

De landelijk intocht van Sinterklaas in Zaanstad is vanmiddag gemoedelijk en zonder grote problemen verlopen. In andere plekken van het land was de situatie heel anders. Demonstraties in onder meer Rotterdam, Eindhoven en Leeuwarden liepen flink uit de hand, maar aan het eind van de middag keerde ook daar de rust weer terug. Wel is er een aantal arrestaties verricht. Lees alles hieronder terug in ons blog.