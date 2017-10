Teruglezen: Massale zoektocht levert nog geen nieuwe sporen van Anne op

'Misdrijf lijkt nu wel aannemelijker dan een ongeluk'

17:46 Overal in de omgeving van de vijver in Huis ter Heide wordt gezocht naar Anne Faber. De 25-jarige Utrechtse is al acht dagen vermist. Het onderzoek lijkt echter geen meter op te schieten. ,,Een misdrijf is nu aannemelijker dan een ongeluk,’’ zegt politiewoordvoerder Bernhard Jens.