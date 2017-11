Teruglezen: Pietprotest verboden en veel regen tijdens aankomst Sint

Actievoerders tegen Zwarte Piet in Rotterdam blokkeren Erasmusbrug

13:30 Kort voor de intocht van Sinterklaas in Rotterdam, is de Erasmusbrug korte tijd geblokkeerd geweest door actievoerders. Ze hingen spandoeken op met de tekst 'Zwarte Piet is racisme' en 'Verkeer gestremd wegens racisme'. De intocht van de Sint is daardoor vertraagd.