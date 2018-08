Tesla knalt tegen boom in Nijmegen: twee gewonden

Geliqui­deer­de Amsterdams restaurant behoorde tot Kroatische bende

11:59 De 62-jarige man die maandag werd geliquideerd op het terras van een café-restaurant in de Amsterdamse Beethovenstraat is crimineel Ivan Serdarusic. Hij werd geboren in Kroatië maar verbleef waarschijnlijk al sinds de jaren negentig in onze hoofdstad.