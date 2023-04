Tess hangt regenboogvlag voor het raam en krijgt paar uur later baksteen tegen de ruit: ‘Belachelijk’

Jeroen loopt minder vaak hand in hand met zijn vriend: ‘Ben ik laf of gewoon verstandig?’

Homofobe leuzen in stadions, intimidatie bij een COC-pand, agressie tegen dragqueens. Verslaggever Jeroen de Vreede loopt steeds minder vaak met zijn vriend hand in hand. Hij vraagt zich af: gaat het met de tolerantie niet de verkeerde kant op in Nederland?