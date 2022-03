Testen voor Toegang sluit: 9 miljoen afspraken, waarvan 1,5 procent ‘positief’ bleek

update Auke vindt in ravage van inbraak de urn van zijn vrouw terug: ‘Nu kunnen we tóch de as uitstrooi­en’

Na een inbraak in zijn woning, waarbij het huis van boven tot onder overhoop was gehaald, was Auke Ykema (66) uit Mijdrecht de as van zijn overleden vrouw Lonneke kwijt. Auke vreesde dat de urn was gestolen en deed aangifte bij de politie. Het verhaal kreeg echter vanavond een onverwachte wending. De urn is teruggevonden, op een onverwachte plek.

17 maart