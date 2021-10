Teststraat bij seksclub is succes: ‘Ze besluiten pas op het laatste moment te komen’

Nee, het bezoeken van een seksclub gaat voor veel mensen niet helemaal hetzelfde als het bezoeken van een concert. Zo’n uitstapje staat niet al maanden, weken of dagen in je agenda. Wie de seksclub bezoekt, wordt meestal kort van tevoren overvallen door seksuele driften. Geen probleem, zou je zeggen. Maar wat als je dan niet gevaccineerd bent? En daarnaast ook niet een bezoekje aan Testen voor Toegang hebt gebracht - omdat je die lusten niet zag aankomen? Dan kun je ‘lullen als Brugman’ bij de deur van de seksclub, maar kom je er niet in.