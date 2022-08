Texel helemaal klaar met asociale en boze toeristen: ‘Laat je ellende thuis’

Bart (22), Robert (24) en Tim (23) tuffen vrolijk met hun solex over Texel, als de toer prompt wordt onderbroken voor een rustpauze. De nacht ervoor hebben de Haagse vrienden zich op het eiland gelaafd aan flink wat biertjes. En nu, een stralende donderdagochtend, voelen ze de gezelligheid stevig nadreunen in het hoofd. ,,Het is een wonder dat we hier nog staan”, puft de een, de zweetparels van zijn gezicht vegend. ,,Het ging wel erg hard, ja”, zegt de ander. Maar, één ding is zeker, vanavond hangen ze weer gebroederlijk aan de toog in De Koog. Want: vakantie. ,,En waar kun je dan beter zijn dan hier?”