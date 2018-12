Texelaar maakt bijzondere foto van uitbundige meteorenpiek

Overal in het land maakten sterrenspotters zich afgelopen nacht klaar voor een kosmisch spektakel. Maar velen die zich verheugden op de meteorenzwerm Geminiden werden teleurgesteld. Door de maan en wolken was in grote delen van het land weinig spektakel. Hobbyfotograaf Wim Jan Boon uit Texel had wel geluk.

Elk jaar rond half december bereikt een grote wolk met ruimtegruis de atmosfeer van de aarde. Bij heldere hemel zien we dat als vallende sterren. Wim Jan Boon maakte op Texel paar mooie foto’s van de lichtflitsen en gele lichtsporen die de meteoren achterlieten. Het schouwspel was volgens de Texelaar op het eiland met het blote oog waar te nemen. ,,Vanaf zes uur vanochtend zouden de vallende sterren goed te zien zijn, dus iets voor zessen zat ik klaar, met mijn lens in precies de juiste richting’’, vertelt de trotse fotograaf.

De hele nacht waren de flitsen te zien, maar hoe later in de nacht, hoe meer meteoren er verschenen. ,,Het was ongelooflijk bijzonder’’, zegt Wim Jan. ,,Het oostelijke deel van Texel was bewolkt, maar in het westen was de hemel ’s ochtends kraakhelder. Ik zag voortdurend korte gelige lichtflitsen.’’ Zijn foto noemt hij een gelukstreffer. ,,Je moet de mazzel hebben dat je de lens de goede kant op richt, dat was bij mij gelukkig zo.’’

Komeet Phaeton

Net als andere zwermen van vallende sterren, zoals de Perseïden in augustus, komen de Geminiden uit een stofwolk in de ruimte die onze atmosfeer binnendringt. De stofwolk van de Geminiden wordt gevormd uit resten van de inmiddels uitgedoofde komeet Phaeton. Wanneer gruis in de stofwolk de atmosfeer binnendringt, worden de deeltjes afgeremd door de aanwezige lucht. Hierbij komt veel warmte vrij en zo gaan de brokken gloeien. Wanneer dat gebeurt, zien wij dat als een ‘vallende ster’.

Wolkenvelden

Op het hoogtepunt vielen er tachtig deeltjes per uur, maar zo spectaculair was het voor Wim Jan niet. ,,Ik heb veel vallende sterren gezien, maar zeker geen tachtig per uur.’’ Dat is volgens Michiel Severin van Weerplaza niet zo gek. ,,Je kunt als mens nooit alle tachtig meteoren zien. Als jij de ene kant op kijkt, mis je sterren die elders vallen. Je ogen kunnen niet alles tegelijk in de gaten houden.’’ Severin wijst ook op het licht van de maan en de vele wolkenvelden. ,,Die belemmeren het zicht op de vallende meteoren.’’