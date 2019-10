The Butler toont toeristen andere kant van Nederland

,,Toeristen komen naar Nederland voor twee dingen: windmolens of wiet’’, zegt Shapiro. Als The Butler wil hij hier verandering in brengen. Toeristen die op een geijkt toeristisch punt op de bel drukken voor The Real Dutch Experience zien The Butler verschijnen. In deze eerste aflevering wagen Neville en Quincy uit Suriname de gok. Ze gaan een dag lang op pad met Shapiro.