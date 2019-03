The Daily Show doopt Rutger Bregman (30) tot ‘superstar’

Code geel vanwege pittige buien en zware windstoten, beter weer op komst

8:15 Pittige buien en zware windstoten trekken vandaag over Nederland, vooral in de noordwestelijke kustgebieden is het onstuimig. Ook is er in de loop van de dag kans op hagel en onweer. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Maar er is hoop voor mensen die de wind en de regen beu zijn.