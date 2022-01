The Voice-schandaal trok honderden demonstranten naar Museumplein: ‘Er is een beerput opengegaan’

‘Alleen Ja is Ja’; 'Stop Victim Blaming’; 'Seks is gedeeld genot tussen gelijken’. Honderden meisjes, vrouwen en mannen staan zaterdagmiddag op het Museumplein om onder het motto ‘No blame but Change’ te demonstreren tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Aanleiding zijn alle onthullingen rond The Voice of Holland, vertelt initiatiefneemster Mandy Sleijpen. ,,Die verhalen kwamen hard binnen bij mij. Er is een beerput open gegaan. Als ik nu niet opsta, gebeurt er straks weer niets,”