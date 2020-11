Theo Hiddema: ‘Nederland kan het cultureel niet aan om migranten te blijven verwelkomen’

Video Coronavrij voor een tientje: 23-jarige Rotterdam­mer aangehou­den voor verkoop nepverkla­rin­gen

11 november De FIOD heeft vandaag een 23-jarige Rotterdammer aangehouden die voor 10 euro vervalste gezondheidsverklaringen aanbiedt, waarop staat dat iemand coronavrij is, zonder dat de persoon echt is getest. De man wordt verdacht van valsheid in geschrifte.