Theoloog des Vaderlands: ‘De kerk heeft een nieuw imago nodig’

Duizenden euro's dwarrelen over straat na brand in flat Den Bosch

7:07 Naar schatting honderdduizenden euro’s dwarrelden over straat na een brand op de tweede verdieping van een flat aan de Klokkenlaan in Den Bosch. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Een vrouw is gewond naar een ziekenhuis gebracht.