Thialf-schutter naast poging tot moord ook verdacht van afpersing

Verdachte Charles Reinier van der W. (57). werd in juli door de Spaanse politie opgepakt in de buurt van Barcelona en in september uitgeleverd aan Nederland. Er zou sprake zijn van een zakelijk conflict. Het OM gaat uit van een poging tot moord.

Bij het schietincident, dat plaatsvond tijdens het EK schaatsen allround en sprint, liep Jonker een wond op in zijn hand en vluchtte in zijn auto. Volgens Van der W. was het Jonker die een wapen op hem richtte en is dit in een worsteling afgegaan. In Jonkers auto zijn geen sporen van een beschieting aangetroffen en het wapen werd nooit teruggevonden.