Thijs H. bekent moorden: ‘stemmen gaven me de opdracht’, OM kritisch over psychose

VIDEOVerdachte Thijs H. bekent de drie moorden op wandelaars in Den Haag en Heerlen begin mei. Hij kreeg daarvoor ‘opdrachten’ via kentekens en tv-programma's, zo bleek tijdens de eerste rechtszitting vandaag in Maastricht. Het OM is sceptisch hierover en suggereert dat H. die geestesziekte veinst. Ook zijn ‘veelvuldige drugsgebruik’ moet onderzocht worden. Eerder ontkende H. nog iedere betrokkenheid.

‘Ik beken de moorden te hebben gepleegd’, zei Thijs H. vanochtend vrijwel direct na het begin van de eerste rechtszitting. De 27-jarige Hagenaar vermoordde begin mei in Den Haag de Japanse Etsuko in Den Haag en drie dagen later Diny en Frans op de Brunssummerheide in Heerlen. Alle drie de slachtoffers wandelden met hun hond toen H. toesloeg.

De rechter vraagt: ‘dacht u nooit, dit zit alleen maar in mijn hoofd?’ De verdachte heeft een treurige blik in zijn ogen, is gehuld in een keurig overhemd, wit met blauw-grijze motieven. ‘Nee,’ antwoordt hij. Hij lijkt nu weer op de foto's uit de periode waarin het wat beter met hem ging. Maar nu is hij wel een moordverdachte. Hij biedt zijn excuses aan aan de nabestaanden. ,,Het spijt me verschrikkelijk.” De familieleden van de vermoorde Diny schudden hun hoofd vol afkeur.

Bewijs

Volgens justitie is er ‘overvloedig’ dna-bewijs in de zaak, bijvoorbeeld van het Haagse slachtoffer op een mes dat in H.'s Haagse woning aangetroffen werd. Ook zagen diverse getuigen hem rond de tijdstippen van de moorden op de plaatsen-delict. Aanvankelijk ontkent H. tijdens de verhoren iedere betrokkenheid: ,,Hij zei: we zijn een team, we moeten de dader vinden”, zei de officier van justitie.

Hij was wel in de buurt geweest van de plekken van de misdrijven, maar kon zich niet veel meer herinneren van die dagen: ,,Maar op 2 augustus bekent hij ineens de drie moorden. In dat verhoor vertelde hij dat hij opdrachten kreeg via nieuwsberichten en kentekens, via een televisieprogramma kwam de opdracht om twee mensen te vermoorden.’’

Sceptisch

Het OM is echter uiterst sceptisch over deze lezing en suggereert dat H. de psychose veinst. In H.'s computer zijn bijvoorbeeld zoekopdrachten gevonden als ‘hoe moet je je gedragen als psychopaat’, ‘hoe kun je politie en justitie om de tuin leiden’ en: ‘why do some good people become evil’ . Daarbij moet ook H.'s ‘veelvuldige drugsgebruik’ onderzocht worden, vindt de officier. H.'s advocaat Serge Weening is furieus over de selectieve citaten uit het strafdossier (‘dit is geen genuanceerd verhaal!’) en stelt dat Thijs H. wel blowde in de periode van de misdrijven, maar dat hij geen harddrugs gebruikte. ,,Daar had hij daarvoor wel mee geëxperimenteerd.”

Familie

Vandaag werd de zaak nog niet inhoudelijk behandeld. H. kampt met psychische problemen, eind deze maand moet hij naar het Pieter Baan Centrum voor observatie. Voor de nabestaanden kwam het nieuwe scenario van Thijs H. als meer berekenende dader als een nare verrassing. ,,Het is eng, die gedachte”, zegt hun advocaat na afloop van de zitting.

