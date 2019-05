Thijs H. ontsnapte na steekpartijen uit gesloten afdeling GGZ-instelling

UpdateThijs H. is woensdag ontsnapt uit de kliniek waarin hij was opgenomen nadat hij drie mensen zou hebben omgebracht. Hij maakte gebruik van de chaos die ontstond toen – ook daar – een steekpartij plaatsvond. H. verbleef op een gesloten afdeling.

Dat meldt dagblad De Limburger. De gevaarlijke 27-jarige moordverdachte liep na zijn ontsnapping uit GGZ-instelling Mondriaan in Maastricht ruim veertien uur vrij rond. De politie moest daarom afgelopen woensdagavond groot alarm slaan. Diezelfde avond wisten agenten hem te arresteren.

H. had zich de avond daarvoor zelf bij Mondriaan gemeld, waar hij werd opgenomen op de gesloten afdeling. Vlak voor zijn ontsnapping ging het brandalarm af, mogelijk veroorzaakt door H. zelf. Met het steekincident binnen Mondriaan, waardoor vier mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, had H. niets te maken.

‘Psychose’

Eerder deze avond maakte deze site al bekend dat Thijs H., die wordt verdacht van het doodsteken van drie mensen, de afgelopen maanden bij meerdere medische instanties aanklopte. Dat melden bronnen op basis van zijn medisch dossier. Volgens forensisch psychologen leed hij aan een psychose.

De 27-jarige Thijs H. leed al langer aan verschillende geestesziekten. De afgelopen maanden was zijn contact met hulpverleners intensiever. Dat is het beeld dat oprijst uit zijn medisch dossier, zo melden betrouwbare bronnen aan deze krant.

Psychologen concluderen op basis van de nu beschikbare gegevens dat H. ten tijde van zijn daad psychotisch was. ,,Ik acht dat heel waarschijnlijk”, zegt forensisch psycholoog Ernst Ameling, die 18 jaar verbonden was aan het Pieter Baan Centrum.

Volgens een politiebron was H. na zijn arrestatie woensdagavond dusdanig in de war dat van een zinnig verhoor vrijwel geen sprake was. Hij moest eerst met medicatie tot bedaren worden gebracht.

Hallucinaties

Tijdens een psychose lijden mensen aan waanideeën of hallucinaties. ,,Ze kunnen een onwrikbaar geloof hebben in een verkeerde werkelijkheid. Bijvoorbeeld dat ze vergiftigd worden en alles in het werk moeten stellen om dat te voorkomen”, zegt Ameling. ,,Zo’n staat kan soms dagen aanhouden.”

Gisteren werd bekend dat H. al langere tijd leed aan een depressie. ,,Een depressie kan overgaan in een psychotische depressie”, legt Ameling uit. ,,Dan komt de woede, die al die tijd naar binnen is gekeerd, ineens tot een uitbarsting.”

Rationele afweging

Thijs H. werd afgelopen woensdagavond gearresteerd. Hij wordt verdacht van het doodsteken van een 56-jarige Japanse vrouw in de Scheveningse Bosjes in Den Haag en het doden van Diny (63) en een 68-jarige man op de Brunssummerheide in Limburg. Alle drie slachtoffers die op dat moment hun hond aan het uitlaten waren.

Volgens Ernst Ameling zijn mensen tijdens een psychose vaak goed in staat om rationele afwegingen te maken. Bijvoorbeeld om hun daad te plegen in een bosrijke omgeving, in plaats van een drukke winkelstraat. ,,Maar het kan ook zijn dat stemmen hem ingaven om mensen met honden om te brengen. We weten nog veel omstandigheden niet.”