Tibetanen willen met Rutte in gesprek over Chinese politiebureaus in Nederland

Tibetaanse belangenorganisaties willen in gesprek met premier Mark Rutte over de recente onthullingen over de aanwezigheid van twee Chinese politiebureaus op Nederlandse bodem.

In een brief aan Rutte zeggen zij dat Tibetanen in Nederland de laatste jaren in toenemende mate geïntimideerd worden door China. ,,Wij verzoeken u resoluut en concreet op te treden tegen deze misstanden van de Chinese staat tegen mensen die in Nederland wonen.”

RTL Nieuws en Follow the Money (FTM) meldden onlangs dat de Chinese politiebureaus zonder medeweten van de Nederlandse overheid zijn opgericht. De twee vestigingen zouden administratieve zaken regelen voor Chinezen die in Nederland verblijven, zoals het verlengen van rijbewijzen. RTL en FTM zeggen echter sterke aanwijzingen te hebben dat deze ‘servicestations’ (ook) worden gebruikt om kritische Chinezen in de gaten te houden en mogelijk onder druk te zetten. Buitenlandse Zaken wil erachter komen wat ze precies doen en passende actie ondernemen.

Zwijgen opleggen

Volgens de belangenclubs zijn meerdere Tibetanen de afgelopen maanden opgebeld door iemand die zei dat namens de Chinese ambassade te doen. ,,Tibetanen vrezen dat China ze hier volgt en ondervraagt”, zegt Wangpo Tethong, directeur van de International Campaign for Tibet Europe. ,,Er is een constante inspanning van de Chinese overheid om Tibetanen in het buitenland het zwijgen op te leggen. En om ze te ontmoedigen over hun situatie en de situatie in Tibet te praten.”

Tibet werd in 1951 ingelijfd door China. De geestelijk leider, de Dalai Lama, leeft al jaren in ballingschap in India. Tibetanen in ballingschap beschuldigen Peking van religieuze onderdrukking en het ondermijnen van hun cultuur. Tethong hoopt dat Rutte zich ook stevig uit wil spreken tegen de vermeende intimidatie door China.

De brief aan Rutte is onder meer opgesteld namens circa duizend Tibetanen die in Nederland wonen. De opstellers stellen voor dat de premier behalve met Tibetanen ook in gesprek gaat met Oeigoeren en andere bevolkingsgroepen ,,die door de Chinese autoriteiten worden onderdrukt vanwege hun geloof in mensenrechten en democratie”.