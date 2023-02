Tickethandel in vizier na kritieken deskundigen: ‘We houden het scherp in de gaten’

acm reageertToezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet een onderzoek starten naar de praktijken van Ticketmaster in Nederland. Dat stellen verschillende deskundigen na de ophef rond de kaartverkoop voor het festival Lowlands. ,,Er wordt hier simpelweg een concurrent uit de markt geduwd.’’ Tegen het ANP laat een ACM-woordvoerder maandag weten de ticketverkoop in Nederland ‘scherp in de gaten’ te houden.

Ticketmaster - het grootste ticketbedrijf ter wereld - ligt zowel bij de consument als bij Tweede Kamerleden onder vuur. Directe aanleiding is de verkoop voor het festival Lowlands, waarbij tweedehandskaarten ruim 100 euro meer kosten dan de oorspronkelijke ticketprijs van 300 euro. Ook GroenLinks, SP, Partij voor de Dieren en de rivaliserende ticketgigant Ticketswap juichen een onafhankelijk onderzoek toe.

Niet alleen de doorverkoper kan dankzij het platform van Ticketmaster bijverdienen, ook Ticketmaster zelf. Want die rekent twee keer servicekosten voor één ticket, wat bij deze prijzen neerkomt op meer dan 40 euro. Dit ligt gevoelig, omdat zowel Ticketmaster als de organisator van Lowlands, Mojo, onder het machtige Amerikaanse bedrijf Live Nation vallen. In de VS loopt al een gerechtelijk onderzoek naar het entertainmentbedrijf omdat dit de vrije markt zou verstoren.

In het geval van Lowlands lijkt daar nu sprake van. Zo werd de populaire ticketgigant Ticketswap tot eigen verbazing vlak voor de kaartverkoop plotseling buitenspel gezet. Een opmerkelijke en gewaagde zet, zeggen deskundigen. ,,Het heeft er alle schijn van dat Ticketmaster een monopoliepositie in de markt voor kaartverkoop misbruikt door concurrenten als Ticketswap uit te sluiten en woekerprijzen te vragen”, zegt Timo Klein, expert op het gebied van mededingingseconomie en verbonden aan de Universiteit Utrecht. ,,Door de tweedehandsmarkt af te sluiten voor concurrenten, staat het Ticketmaster vrij om te vragen wat ze willen. Ik raak steeds meer overtuigd dat Ticketswap hier een harde zaak van kan maken bij de ACM.”

Tom Ottervanger, hoogleraar Europees recht aan de Universiteit Leiden, ziet een onderzoek ook wel gebeuren, maar plaatst tegelijkertijd kanttekeningen. ,,Zelfs als Ticketmaster een dominante positie in de zin van het mededingingsrecht zou hebben, komt het zelden voor dat een hoge prijs voor een product of dienst als ‘misbruik’ wordt gekwalificeerd. Dat is een enkele keer gebeurd als de prijs excessief is in relatie tot de investering en de kosten. Dat zal de ACM moeten onderzoeken.”

Vooruitlopend op een eventuele nieuwe wet geeft Best Kept Secret alvast het goede voorbeeld. Ook dit Brabantse festival zet externe partijen in de kaartverkoop buitenspel, met als grote verschil dat ze in de doorverkoop kiezen voor een maximumprijs van 100 procent van de ticketprijs, plus slechts 10 euro servicekosten. Daarmee wordt het voor handelaren onmogelijk om winst te maken.

Dat Tweede Kamerleden in de discussie rond Lowlands nu in de bres springen is ‘dramatisch overdreven’, zegt Maarten Pieter Schinkel, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam. Ticketswap en Ticketmaster begrenzen juist allebei de winst voor de verkoper op 20 procent. Die zou anders veel hoger zijn, omdat veel mensen bereid zijn om heel veel meer voor Lowlands-tickets te betalen. ,,Je wilt juist geen vrije markt voor doorverkoop: daarin wordt de prijs alleen maar opgedreven.” In de servicekosten is uiteindelijk sprake van een procent verschil. ,,Het gaat hier dus om tientjeswerk. Dat valt te overzien, en met Ticketmaster heb je garantie dat je binnenkomt.”

Op het buitenspel zetten van Ticketswap is Schinkel wél kritisch. ,,Het is een vorm van uitsluiting die in principe verboden is volgens de mededingingswet. Er is een risico dat de consument hier de dupe van wordt, als Ticketmaster bijvoorbeeld besluit om de servicekosten omhoog te doen.” Schinkel vreest voor het voortbestaan van Ticketswap als deze agressieve strategie zich doorzet. ,,Hun dienst wordt immers in feite overgenomen, maar dan met grotere kaartechtheidszekerheid.”

Hoogleraar Marjan Olfers bevestigt dit. ,,Er wordt hier simpelweg een concurrent uit de markt geduwd.” Ook Ticketswap zelf stelt dat de ‘saga rond Lowlands slechts het begin is’.

Het hebben van een machtspositie is in Nederland overigens niet verboden, vertelt een woordvoerder van ACM. ,,Maar het toe-eigenen van monopoliemacht door concurrentievervalsing wel.” Over lopende onderzoeken doet de waakhond nooit uitspraken. Ze is bekend met de consternatie rond Lowlands. ,,We weten dat dit speelt. Wij zijn niet doof of blind. Maar een onderzoek maken wij vooraf nooit bekend. Daarmee willen we voorkomen dat bedrijven bewijsmateriaal door de shredder halen.”

Ticketmaster heeft volgens deskundigen een slechte reputatie overgehouden aan de gekte rond de concertkaartjes voor Adele in Ziggo Dome. Dat optreden was razendsnel uitverkocht. De verkochte kaartjes werden echter voor tot wel 1200 euro exclusief 200 euro ‘reserveringskosten’ doorverkocht via onethische sites als Seatwave, dat toen onderdeel was van Ticketmaster. De ACM deed op verzoek van de minister onderzoek, maar vond geen bewijs dat de hoge ticketprijzen niet door de beugel konden.

Als er weinig kaartjes beschikbaar zijn, terwijl veel mensen een kaartje willen, is het logisch dat de prijzen worden opgedreven, concludeerde de autoriteit in 2016. Twee jaar later trok Ticketmaster alsnog de stekker uit Seatwave vanwege de aanhoudende kritieken en kondigde het een eigen dienst aan, met de belofte dat mensen tickets met elkaar kunnen uitwisselen ‘voor het aankoopbedrag of minder’. Die belofte is dus niet waargemaakt: Ticketmaster staat 20 procent prijsverhoging toe, en rekent nog eens servicekosten.

Vier jaar later lijkt een einde aan de woekerhandel in concertkaarten eindelijk in zicht. Een motie om winst op kaarten wettelijk aan banden te leggen, is met overgrote meerderheid aangenomen. Volgende maand komt staatssecretaris Gunay Uslu (Media & Cultuur) met een reactie. Met een nieuwe wet wil Tweede Kamerlid Peter Kwint (SP) een voorbeeld nemen aan België. Daar is het al langer onmogelijk om via doorverkooppercentages winst te maken. ,,Of het nou Ticketswap, Ticketmaster of een woekersite als Viagogo is, ik vind dat er een einde moet komen aan doorverkoop als verdienmodel. En servicekosten moeten in redelijke verhouding staat tot wat je krijgt. 40 euro is dat duidelijk niet.”

Live Nation werd in 2010 ’s werelds grootste concertpromotor toen het Ticketmaster opkocht. Binnen de muziekindustrie waren er al signalen dat het bedrijf een monopolie op concerten en festivals dreigt te krijgen. Inmiddels is bijna driekwart van de ticketverkoop in hun handen en bezitten ze tientallen concertzalen, waaronder ook Ziggo Dome en Afas Live. Artiesten - ook in Nederland - moeten vaak noodgedwongen met de Amerikanen zakendoen omdat het anders onmogelijk wordt om geboekt te worden. De toezichthouder in de VS keurde de fusie destijds goed, op voorwaarde dat het bedrijf zich aan bepaalde afspraken zou houden, waaronder een overeenkomst om niet agressief op te treden tegen muzieklocaties die een andere ticketdienst gebruiken.

