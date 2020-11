Tien jaar cel voor No Surrender-baas Henk Kuipers, ook oprichter Klaas Otto jaren de cel in

zeeuwse misbruikzaak 'Pascal liet stiefdoch­ters 11 jaar lang misbruiken voor geld', moeder Tanja onwel in rechtbank

13:29 ,,In het begin had je het gewoon niet door. Op den duur ga je de puzzelstukjes bij elkaar leggen. Ik schaam me gewoon kapot." Dat zei de 44-jarige Tanja D. vandaag voor de rechtbank in Middelburg. De vrouw is verdachte in een geruchtmakende zedenzaak, waarin haar vriend Pascal P. (47) de hoofdverdachte is.