Tien locaties voor wie geen zin heeft in een standaard Amsterdam Dance Event

ADEAmsterdam Dance Event, dat vandaag van start is gegaan en 375.000 bezoekers verwacht, is zó veel meer dan een nachtje 'raven' in de Amsterdam Arena. Je kan dansen in een hijskraan, met slechts veertig man getuige zijn van een wereldberoemde dj in een piepklein keldertje, of de hele nacht doorhalen in een soort omgebouwde huiskamer in Amsterdam-Noord. Ga je liever borrelen in een oude mannensauna, ooit opgericht zodat homo’s een plek hadden om af te spreken? Het kan allemaal. Tien bijzondere ADE-locaties, om te voorkomen dat je niet in de massa verdwijnt.

1. VrijstaatXY

In Amsterdam-Noord staat een kantoorpand die soms meer dienstdoet als huiskamer. Die zijn er natuurlijk wel meer in Noord, maar deze is toch wel bijzonder. Dat komt niet alleen omdat er straks even niet meer wordt gewerkt, maar gedanst. Het oude pand, dat tegenwoordig ‘Vrijstaat’ heet, wordt door de mensen die er werken liefkozend ‘Een van Amsterdams mooiste en meest inspirerende werkplekken’ genoemd. Die werkplek wordt dit ADE-weekend even omgetoverd tot VrijstaatXY (waar die XY voor staat, houden ze nog even geheim), en doet dienst als 'one-off'-locatie voor vier feesten. Makkelijk was het allemaal niet. Er kwam een geluidsmeting, de doorstoom werd berekend, de gemeente kwam op bezoek (en de organisatie achter ADE zelf natuurlijk ook), er kwam een vergunningaanvraag van ruim 14.000 woorden, er werden nooddeuren gebouwd, gesprekken gevoerd met drankleveranciers, wc's geregeld en ga zo maar door. Een feestje organiseren is niet in een week geregeld, maar: ,,Super vet om te zien hoe al onze hedonistische vrienden lachend hun vrije uren in dit project steken'', aldus medeorganisator Henk-Jan Journée. De kick-off is vrijdag om 14.00 uur. Zin om te gaan? Opschieten, want de verkoop gaat hard.

Vrijstaat XY: vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 21.00 en van 23.00 tot 08.00 uur.

Volledig scherm De voorbereidingen logen er niet om. © VrijstaatXY

2. The Print Shop

De roemruchte homosauna Thermos aan de Amsterdamse Kerkstraat ging in 2008 in vlammen op. De sauna, naar verluidt ruim 800 vierkante meter groot, deed jarenlang dienst als een monument van het oude Amsterdamse homoleven. In het immense gebouw zaten kleine saunacabines, verdeeld over straatjes met toepasselijke namen als Herenstraat en Passage. Nu, bijna tien jaar na de brand, is er helaas weinig meer van de oude allure over. Maar het maakt de prachtige locatie niet minder mooi. Energiedrankmerk Red Bull zag dat ook, en besloot om er tijdens ADE ‘The Print Shop’ te openen. 'Een plek waar kunst, muziek, design en lifestyle huishouden’ en diverse platenlabels, artiesten en creatieven hun opwachting zullen maken. Woensdagavond is de opening.

House of Red Bull presents The Printshop: elke dag van 13.00 tot 20.00 - (gelimiteerde toegang voor ADE-card holders)

3. Café Struik

Het mag dan wel Amsterdam Dance Event heten; Rotterdammers en Hagenaren zijn ook welkom. Mochten ze de oversteek aandurven (en willen). Wie wel komt, maar niet wil mixen, kan zijn eigen stadsgenoten opzoeken in Café Struik op de Rozengracht. Het sympathieke, maar kleine cafeetje (onder meer bekend van de goede taco's) kreeg ooit bekendheid toen het een 36-uur durend R Kelly Feest organiseerde. Nu slaan ze de handen ineen met twee bekende horecazaken uit Zuid Holland. Met PIP Den Haag wordt woensdag afgetrapt met de PIP Take Over. ‘Pure love from The Hague city’, aldus de promotekst. Den Haag staat er niet alleen voor: donderdag is er de BAR Rotterdam Take Over, mede georganiseerd door de populaire Rotterdamse club BAR.

Struik: woensdag tot en met zondag, elke nacht tot 06.00 uur

4. Dance for health

Dansen is voor iedereen, dus ook dit jaar is Dance for Health weer aanwezig op ADE. Vrijdag organiseert de stichting een speciaal dansevenement voor mensen met een chronische bewegingsaandoening, zoals Parkinson, MS of reuma. DJ Jean is er bij! In de foyer van de Pathé City Bioscoop waar je normaal je popcorn haalt, zal choreograaf Itamar Serussi (Scapino Ballet Rotterdam) de speciale dansles begeleiden. Iedereen is welkom.

Vrijdag 20 oktober vanaf 13.00 uur

5. Underworld in de Rijkspassage

Vorig jaar lag menig Amsterdammer er wakker van. Een technofeestje onder het geliefde Rijksmuseum?! Ze lijken wel gek. Zijn die zware bassen niet schadelijk? Straks bibbert er een Vermeer van de muur. Maar het Rijks kon het aan, en het feest in het fietstunneltje was een daverend succes. Reden genoeg dus om het dit jaar weer te doen. Met de nodige voorzorgsmaatregelen, dat wel. Zo wordt er gebruik gemaakt van geavanceerde trillingsmeters, die tijdens het hele concert door twee medewerkers worden geobserveerd. Mocht het niveau van de trillingen in de zalen een bepaalde grens overschrijden, dan gaat er een seintje naar de dj's dat het zachter moet. Een geruststellende gedachte, want de Nachtwacht hangt namelijk récht boven het tunneltje. Wat je kan gaan horen? Onder meer de toch wel legendarische jaren negentig act Underworld, vooral bekend van de soundtrack van de film Trainspotting. Tot 18 oktober kan je je hier aanmelden. Daarna wordt er geloot.

Vrijdag 20 oktober 19.00 - 23.00 uur

Volledig scherm Er wordt vrijdag even niet gefietst. © Marco Okhuizen

6. CRANE sessions

Slapen in een hijskraan is al best bijzonder. Dansen in een hijskraan ook. Het kan allebei tijdens ADE in het Faralda kraanhotel op de NDSM-werf in Noord. De drie hotelkamers die zich letterlijk ín de kraan bevinden, zijn al verhuurd, maar in de barruimte worden verschillende feestjes georganiseerd. Het is wel even klimmen, maar dan heb je wel wat. Onder meer een heel gaaf uitzicht. Veel ruimte is er niet, het blijft immers wel een hijskraan.

Crane Hotel: vrijdag en zaterdag van 23.00 tot 05.00

Volledig scherm Het Farlada Kraan Hotel, een van de locaties van het Amsterdam Dance Event © -

7. Het weekend in De School

Tot 2014 zat er op deze inmiddels bekende ADE-locatie het Iedersland College. Een VMBO zoals velen VMBO’s. Bij binnenkomst zat direct links de conciërge koffie te drinken en in de centrale hal gooide jongens vanaf een afstandje bananenschillen in de grote prullenbakken. De conciërge is verdwenen, en de bananenschillen ook. Maar het gebouw ademt nog steeds de nostalgie van een middelbare school. De club heet daarom ook nog steeds ‘De School’. Dit jaar is De School, die de opvolger is van zijn illustere voorganger Trouw, 62 uur achter elkaar open. Goed nieuws voor echte nachtvlinders: je kan namelijk héél erg lang blijven staan voor je een keer het allerlaatste nummertje hoort. Het aanbod is reuze, door voor iedere technoliefhebbers wat wils.

De School: vrijdag 19.30 uur tot en met maandag 05.00 uur (non stop)

Volledig scherm Hangen op de gang, niet tijdens een tussenuur maar nu midden in de nacht. © Amaury Miller

8. Mary Go Wild – Het állerkleinste feestje?

Hoeveel mensen kunnen er in een piepklein keldertje? Veertig? Vijftig? Zestig, als je goed propt? We zullen het zien. Warm wordt het in ieder geval, tijdens deze Basement Rave op de Zeedijk, georganiseerd door Mary Go Wild. De toegang is gratis, de dj’s worden een uur van te voren bekend gemaakt en de animo is gigantisch. Mensen staan ’s middags al in de rij voor het keldertje, dat normaal dienst doet als kantoor voor vier bureau’s. Waarom zo veel belangstelling voor een gloeiend hete kelder? (Het raam mag wegens geluidsoverlast niet te vaak open..) Het zijn geen kleine namen die de afgelopen jaren op kwamen treden. Een uitgelezen kans dus voor liefhebbers om eens ultiem én intiem te genieten.

Mary Go Wild - elke dag van 14.00 tot 20.00 uur - Zeedijk 40

9. DE A’DAM-toren & Shelter

Wie met de trein op Amsterdam Centraal aankomt, kan hem eigenlijk niet missen. De knap opgeknapte Overhoeks Toren die tegenwoordig doorgaat als A’DAM Toren. Het voormalige hoofdkantoor van Shell is dit jaar tijdens ADE een blikvanger, en niet alleen omdat het gebouw de hele week geel verlicht is, geheel in thema met de kleuren van ADE. Op diverse plaatsen in de toren vinden feesten plaats, maar er zijn ook conferenties en diners. Ook leuk voor wie het nog niet wist: er zit een kelder onder de toren, waar een club in huist. Die heet toepasselijk ‘Shelter’, een kwinkslagje naar de oude eigenaar.

A'dam Toren: woensdag tot en met zondag de hele dag open. Shelter opent woensdag om 23.00 uur.

Volledig scherm Een geel verlichte A'dam Toren © Martijn Kort

10. Into the Woods

Het Amsterdam Dance Event overspoelt de stad, en het kan zijn dat je van gekheid even niet meer weet wat je moet doen. Tijd voor ontspanning dus. Mocht je bijvoorbeeld zin hebben om pizza te eten in een bubbelbad? Het kan tijdens het Hangover Festival, georganiseerd door de mensen achter festival Into The Woods. Het programma bestaat onder meer uit live bands en dj’s, verspreid over drie podia, maar net zo belangrijk zijn de foodtrucks en lichaamsontspanning. Into the Woods, ook bekend van het populaire Wildeburg festival, pakt het groots aan en tovert de locatie rondom Café Noorderlicht volledig om.