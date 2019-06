Tien Nederlandse plofkrakers voor Belgische rechter

De bende werd in september vorig jaar opgerold met hulp van het zogenoemde plofkraakteam van de Nederlandse politie. Uit onderzoek van de Belgische politie was gebleken dat de auto's die werden gebruikt van hetzelfde Nederlandse verhuurbedrijf kwamen.



Bij de kraken zou ongeveer 560.000 euro zijn buitgemaakt. In een geval bleef het overigens bij een poging. De verdachten zijn tussen de 22 en 32 jaar. Zij worden verdacht van zware diefstal, opzettelijke vernieling door ontploffing, verboden wapenbezit, heling, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. De kraken vonden plaats in de volgende gemeenten in Vlaanderen: Tielt-Winge (15 mei), Buggenhout (6 juni), Boechout (13 juni), Lummen (21 juni), Sint-Laureins (20 juli) en de poging op 10 augustus in Stekene.



Vanwege het grote aantal plofkraken vorig jaar in het noorden van Vlaanderen besloten verschillende Belgische banken pinautomaten vlakbij de Nederlandse grens te verwijderen of in nachtelijke uren te sluiten. De meeste plofkraken vonden 's nachts plaats.



Het aantal plofkraken in Nederland is sinds enkele jaren fors gedaald. Georganiseerde groepen trekken vaker naar Duitsland en België om daar toe te slaan. In de eerste vier maanden van dit jaar waren er in Duitsland al 82 plofkraken met een link naar Nederlandse verdachten. In Nederland zelf werden in 2019 tot nu toe 33 pinautomaten opgeblazen.