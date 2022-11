Tien verdachten aangehouden na achtervolging van andere auto op A4

Bloemenhul­de voor Mieke, die overleed bij aanrijding met vrachtwa­gen: ‘Ze was het gezicht van de winkel’

Voor Mieke Willems (74) uit Beneden-Leeuwen die dinsdag de dood vond bij een noodlottig ongeval op de Trambaan in Beneden-Leeuwen is een condoleancehoek ingericht in bloemenzaak Suus Groen en Bloem in Druten. Ze werkte daar al vele jaren als vrijwilliger.

10 november