Tienduizenden jonge, gezonde Nederlanders gesloopt door corona: 'Ik schaam me voor wie ik nu ben’

Strenge vorst zorgt voor gaten in de weg, code geel wegens gladheid

10 februari De strenge vorst heeft voor gaten in de (snel-)wegen gezorgd. Op de A16 bij de Moerdijkbrug zit zelfs een ‘enorme krater’ in het wegdek, meldt een trucker. De schade ontstaat door water of gesmolten sneeuw dat in het asfalt sijpelt. Als het vocht uitzet ontstaan er scheuren in het wegdek. In heel het land stonden er vanochtend files door de gaten en gladheid op de weg.