Tienduizenden reizigers de dupe, pas in 2020 windschermen bij hsl

Zo'n 24.000 treinreizigers zijn afgelopen storm gedupeerd doordat er nog geen windschermen staan bij de brug over het Hollandsch Diep. Problemen met wind zijn al in 2005 geconstateerd. Toch staan windschermen er pas in 2020.

Ook al is de brug over het Hollandsch Diep bij Moerdijk speciaal aangelegd voor de hogesnelheidslijn, bij harde wind lopen reizigers daar juist vertraging op. Op 3 januari, tijdens de laatste storm, speelde de brug die Zuid-Holland met Noord-Brabant verbindt reizigers weer parten. Zo'n 12.000 passagiers van de Intercity Direct en nog zo'n 12.000 reizigers die de reguliere intercity tussen Rotterdam en Breda wilden pakken, raakten die dag volgens de Nederlandse Spoorwegen gedupeerd.

Tussen 6 uur 's morgens en 6 uur 's avonds reden door de westerstorm geen treinen over de hsl-brug. ,,Lange tijd reed er maar één trein per uur tussen Rotterdam en Breda, dat is iets heel anders dan vier intercity's en twee stoptreinen'', verklaart Freek Bos van reizigersorganisatie Rover. ,,Vooral de mensen die reizen tussen Rotterdam en Breda zijn gedupeerd.''

De problemen met de wind zijn al jaren geleden vastgesteld. Onderzoek van deze krant en treinreiziger.nl toonde aan dat de hsl in 2015 ruim 230 keer niet reed door harde wind.

Uit een wob-verzoek dat de NOS daarna deed, bleek dat het al in 2005 ging over de vraag tot welke windsnelheid er veilig over die brug kon worden gereden. De eerste proefrit met de hsl op die brug moest toen nog worden gemaakt. Dertien jaar geleden al bestempelde adviesbureau NedTrain Consulting de toen net gebouwde brug als een risicolocatie.

Probleem is dat de trein daar op 26 meter hoogte over een open veld en open water rijdt. Bovendien is het vlakbij zee én staat de meest voorkomende windrichting loodrecht op het traject.

Eenvoudige aanpassing

Een onafhankelijk onderzoek constateerde in 2016 dat een inmiddels getroffen 'eenvoudige aanpassing aan het windmeetsysteem' de uitval door wind met 25 procent kon terugbrengen. Windschermen in combinatie met snelheidsbeperkingen, zouden nog eens goed zijn voor 60 procent minder uitval.

In april 2016 maakte het ministerie er 40 miljoen euro voor vrij. Maar waar blijven de windschermen? ,,De noodzaak om het probleem met de wind op de Moerdijkbrug op te lossen is heel groot'', benadrukt Bos. ,,Zeker omdat sinds de dienstregeling van 2017 de intercity tussen Den Haag, Breda en Eindhoven ook over die brug is gaan rijden. Het geld is er dus nu moet je doorpakken. Maak er een hsl-procedure van, extra snel.''

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat bij monde van woordvoerder Carlijn van Donselaar weten dat de windschermen 'gepland staan voor 2020'. ,,De reden dat die schermen niet van de ene op de andere dag uit de kast kunnen worden getrokken, is dat ze op maat ontworpen en ontwikkeld moeten worden voor de brug.'' Het is in Nederland niet eerder voorgekomen dat op een brug zulke schermen geplaatst worden, dus er zijn geen bewezen kennis en voorbeelden waar op terug kan worden gevallen. Van Donselaar: ,,Mocht blijken dat het proces sneller kan verlopen, dan gaan we daar natuurlijk op aansturen. Maar we hebben niets aan schermen die er straks weer afwaaien.''